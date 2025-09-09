Украина может остаться без ПВО из-за стратегии США: в чем дело

Противовоздушная оборона

Украина может остаться без достаточного количества средств противовоздушной обороны из-за замедления поставок из США после пересмотра программ военной помощи. Это происходит именно в момент, когда Россия значительно усилила авиационные удары.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников.

С июня, когда Пентагон ввел новую директиву, отправки стали редкими и меньше ожидаемых. Эксперты предостерегают: если темп атак дронами и ракетами будет оставаться высоким, украинским силам ПВО может не хватить боеприпасов.

«Это лишь вопрос времени, когда боеприпасы закончатся», – отметил собеседник, знакомый с графиками американских поставок.

Особенно критичным это становится из-за того, что ракеты, закупленные напрямую у производителей в рамках Ukraine Security Assistance Initiative, производятся партиями, что приводит к паузам в доставках.

Евросоюз также принял решение передать Украине системы ПВО и ракеты со своих складов и закупать дополнительные у США. Однако эти поставки поступают лишь частично.

Почему возникли задержки с системами ПВО?

Киев давно предупреждал о риске нехватки систем ПВО, но эскалация со стороны Москвы сделала этот вопрос особенно актуальным. Замедление американских поставок началось после подготовленного в июне меморандума для министра обороны Пита Хегсета. В документе указывалось, что запросы Украины могут еще больше истощить запасы США, и отмечалась необходимость переориентировать ресурсы против растущей угрозы Китая.

В Белом доме отрицают недостаток поддержки: «Сообщения о том, что мы „лишаем Киев жизненно важных боеприпасов для ПВО“, являются откровенно ложными. Министерство войны работает очень внимательно, чтобы поддержать потребности Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны».

Официальный представитель добавил: президент Дональд Трамп стремится «остановить убийства» и поручил США «продавать оружие союзникам по НАТО, которые могут пополнять то, что европейские страны передают Украине. Но европейские страны тоже должны делать больше, в частности прекратить закупки российской нефти и давить на государства, которые финансируют войну».

Какие системы ПВО задерживаются?

После проверки состояния десяти ключевых систем Пентагон сначала приостановил, а затем замедлил передачу:

ракет-перехватчиков Pac-3 для Patriot,

нескольких десятков ПЗРК Stinger,

высокоточных артиллерийских боеприпасов,

более 100 ракет Hellfire и AIM для комплексов NASAMS и истребителей F-16.

Украина с лета потратила значительные запасы на отражение мощных воздушных атак по военным и гражданским объектам. С наступлением холодов Москва активизирует удары по энергетической инфраструктуре, пытаясь ослабить оборону и усилить свои позиции на фронте.

Дроны как главная угроза

В этом году Россия значительно увеличила количество атак дронами: только летом запускала более 5 200 ежемесячно. Хотя ракетные удары немного уменьшились, ежемесячно их и дальше насчитывается сотни, сообщают в Воздушных силах Украины. Каждый массированный обстрел заставляет Украину тратить ракеты-перехватчики быстрее, чем их успевают доставлять из США.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову координировать работу власти, регионов и энергетических компаний для закупки дополнительных систем ПВО ближнего и среднего действия. Главный акцент — защита от «Шахедов». Зеленский также встретился с командованием Воздушных сил, чтобы обсудить «ускорение поставки дополнительных систем ПВО».

Облегчение может принести новый механизм: страны НАТО начали покупать американское оружие для Украины после соглашения с Трампом в августе. Руководитель ОП Андрей Ермак назвал его «переломным моментом».

Зеленский сообщил, что в августе европейские партнеры приобрели вооружение у США на 2 млрд долл., в том числе для ПВО. Украина стремится обеспечить не менее 1 млрд долл. ежемесячно.

Напомним, 3 сентября Зеленский заявил, что количество российских атак растет, поэтому Украина остро нуждается в усилении ПВО. Особенно речь идет о системах Patriot, которые в достаточном количестве есть только у США. Киев передал Вашингтону просьбу о 10 дополнительных системах Patriot.

К слову, в ночь на 9 сентября Россия в очередной раз ударила по Украине дронами: враг запустил 84 БпЛА, а силы ПВО уничтожили 60 целей. Были попадания 23 дронов на 10 локациях.