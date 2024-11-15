Украина может открыть львовский аэропорт уже в 2025 году — брокер

Украина во время войны может вновь открыть первый гражданский аэропорт во Львове, чтобы возобновить авиасообщение, приостановленное по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Украина планирует возобновить авиасообщение в 2025 году, начиная со Львовского аэропорта. Страховые компании готовы поддержать эту инициативу при условии надлежащего уровня безопасности.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на комментарий старшего партнера страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон.

"Если регулирующие органы согласятся, что открыть его безопасно и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать усилия по восстановлению", — заявил Эллисон.

Госавиаслужба Украины подтвердила, что рассматривает возможность поэтапного открытия воздушного пространства для гражданской авиации, но только "при оценке и снижении рисков до приемлемого уровня и внедрении дополнительных мер безопасности".

По словам Эллисон, Киев уже почти год ведет переговоры с европейскими авиационными властями и авиакомпаниями по возобновлению авиасообщения. Marsh McLennan помогает украинскому правительству создать механизм страхования коммерческой авиации.

Львовский аэропорт, который до войны мог обслуживать до 3000 пассажиров в час, выбран из-за относительно безопасного расположения — область граничит с Польшей и реже попадает под российские удары.

Ранее сообщалось, что до конца января 2025 года в Украине может возобновиться авиасообщение через один из двух крупнейших аэропортов страны – "Львов" или "Борисполь".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.