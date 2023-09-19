Украина может перейти на польскую систему налогообложения СПД: что известно

В Украине рассматривают налогообложение для СПД по польской модели.

Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом рассматривает возможность перехода на польскую систему налогообложения физических лиц-предпринимателей. Украина, изучив примеры нескольких стран, взяла за пример именно польскую модель налогообложения СПД.

Об этом рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью "Новости.Live".

Гетманцев пояснил, что польская модель налогообложения СПД предусматривает более высокие лимиты по операциям – 2 млн евро, в то время как в Украине лимит составляет 7,8 млн грн (198 тыс. евро).

Кроме того, ставки налогов отличаются для разных видов деятельности.

К примеру, в Польше торговля облагается налогом 3%, низкий налог установлен также для производства. А налоги на услуги значительно выше – от 12 до 20%.

"Наша задача – отграничить малый бизнес от среднего и крупного. Это сейчас основная проблема единого налога и системы налогообложения малого бизнеса... В этом и состоит проблема налогообложения единым налогом – невозможность разграничить крупный и средний бизнес от малого, когда крупный бизнес мимикрирует под малый ", – сказал Гетманцев.

Напомним, доллар будет стоить дороже, чем предполагалось ранее – эксперты объяснили, чего ждать украинцам.

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