Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого необходимо стабильное финансирование.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран, передает «Интерфакс-Украина».

«Украина может покрыть до 40 процентов своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого требуется стабильное финансирование. Наши операции показывают, какое влияние могут иметь инвестиции, особенно в дроны. И мы все еще срочно нуждаемся в средствах противовоздушной обороны, особенно в системах Patriot и ракет», — сказал Зеленский.

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Глава государства добавил, что с одной стороны РФ начала летнее наступление, однако с другой она вынуждена заниматься дипломатией.

«И это одновременно вызов и реальная возможность для нас всех, шанс попытаться первыми положить конец этой войне», — добавил президент.

По словам Зеленского, Европа вместе с США имеет лучшее оружие, чем РФ.

«У нас также есть более сильные тактические решения. Наша операция „Паутина“ вчера это доказала. Россия должна почувствовать, что они означают ее потери. Именно это подтолкнет ее к дипломатии», — подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский призвал участников Саммита спросить своих разведчиков о том, что РФ планирует этим летом в Беларуси.

«Если они настолько смелые, что готовят атаки оттуда, то нам нужно объединить силы. А сейчас это означает укрепление Украины, чтобы мы могли остановить эту войну и предотвратить ее распространение», — подчеркнул президент.

Напомним, производитель ракет ПВО NASAMS создает компанию в Украине. Речь идет о массовом производстве ракет NASAMS, то есть о сотнях.

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