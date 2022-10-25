Украина может получать от ЕС ежемесячно по 1,5 млрд евро до окончания войны: заявление фон дер Ляйен

Для реализации такой поддержки глава Еврокомиссии работает со странами-членами ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС ежемесячно в течение войны будет выделять Украине до 1,5 млрд евро для финансирования дефицита госбюджета.

Об этом фон дер Ляйен сказала на открытии международной конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября.

Президент ЕК напомнила, что с начала 2022 года Украина уже получила от Евросоюза более 19 млрд евро финансовой помощи, не считая поставок военной помощи, однако этого недостаточно.

"По данным международных финансовых организаций и Украины, ежемесячно необходимо от 3 млрд до 5 млрд евро только на покрытие текущих расходов. Надежная поддержка необходима от Европейского Союза, наших друзей из США и международных финансовых институтов", — заявила фон дер Ляйен.

Она уверена, что будет правильно, "если Европейский Союз возьмет на себя справедливую долю".

"И я работаю со странами-членами, чтобы ЕС поддержал Украину суммой до 1,5 млрд евро ежемесячно в течение войны, что в общей сложности составит около 18 млрд евро в 2023 году", – отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал две ключевые финансовые потребности государства. Речь идет о необходимых 38 млрд дол. для покрытия дефицита госбюджета 2023: зарплаты учителей, врачей, социальные выплаты, пенсии. А также – верифицированные Всемирным банком 17 млрд долл., необходимые для восстановления критической инфраструктуры в пределах RDNA.

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