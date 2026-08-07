нтидроновая ракета CM-70 Spear от канадской компании North Vector Dynamics / © defence-ua.com

Реклама

Чешский промышленно-технологический конгломерат CSG (Czechoslovak Group) стал стратегическим инвестором канадской компании North Vector Dynamics (NVD), известной своими разработками в направлении противовоздушной обороны, а также проводящей исследования гиперзвуковых технологий следующего поколения.

В CSG отмечают, что этими инвестициями они «расширяют свои технологические возможности в направлениях, которые будут определять будущее современной обороны в ближайшие десятилетия», передает военный портал Defence Express.

Реклама

Сумма инвестиций не разглашается, но сейчас оценка канадской компании превышает 90 млн долларов. Ранее данные об оценке North Vector Dynamics (NVD) публично не разглашались.

Реклама

Председатель правления и гендиректор CSG Михал Стрнад, комментируя инвестиции в канадскую компанию, отметил, что в NVD «разрабатывают серию перехватчиков, способных коренным образом изменить эти возможности в ближайшие годы».

CM-70 Spear / © defence-ua.com

Отметим, что одним из флагманских продуктов этой компании является антидроновая ракета CM-70, которая может развивать скорость более чем в 1000 км/ч и должна быть интересным решением против реактивных дальнобойных ударных дронов.

Пусковая для перехватчиков CM-70 Spear / © defence-ua.com

Не исключено, что благодаря чешским инвестициям эта канадская ракета может оказаться и в Украине. По крайней мере, Стрнад заявил, что кроме инвестиций, CGS предлагает канадской NVD «промышленный опыт, производственные мощности и коммерческую сеть в Украине, в странах-членах НАТО и со странами-партнерами по всему миру». Поскольку CGS тесно работает с Украиной, такой сценарий вполне вероятен.

В NVD в комментарии в соцсети X отметили, что коммерческая сеть в странах НАТО и партнерах — это именно то, что им нужно, чтобы быстрее «ввести в поля» антидроновую ракету CM-70. В то же время, понятно, что официально о возможности поставки ее в Украину не сообщалось.

Реклама

Напомним, во время заседания СНБО 5 августа президент Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Украина получила почти втрое меньше антибалистических ракет, что стало серьезным вызовом для обороны государства.

Новости партнеров