Украина может получить от Австралии истребители F/A-18 Hornet: что это за самолеты

Украина просит Австралию проверить состояние своих списанных F/A-18 Hornet и рассчитывает на их передачу.

Украина может получить боевые "шершни" – наше государство запросило Австралию с просьбой проверить техническое состояние списанных истребителей F/A-18 Hornet.

Об этом сообщил украинский посол в Канберре Василий Мирошниченко, передает ТСН.

Запрос Киева касается состояния четырех десятков истребителей Королевских военно-воздушных сил. Эти машины Австралия хочет заменить на более современные F-35. Дипломат подчеркнул, что Украина изучает возможности этих истребителей и Канберра могла бы поставить их Киеву. При использовании самолетов только в воздушном пространстве нашего государства. Соединенные Штаты – производители Hornet – передаче истребителей Украине не возражают.

По информации издания AFP, соглашение по передаче F/A-18 кажется еще далеким, поскольку требует дипломатического и материально-технического сотрудничества между Канберрой, Вашингтоном и Киевом.

Мик Райан, военный стратег и австралийский генерал-майор в отставке, сказал, что F-18 могут помочь "выровнять условия игры" против большей и лучше оснащенной авиации России, помогая предотвратить удары по украинским городам и критической инфраструктуре.

Что известно о F/A-18 Hornet

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet (Hornet дословно переводится как шершень) – это американский истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах.

Пока он снят с производства, однако до сих пор находится на вооружении США, Канады, Австралии, Испании, Швейцарии, Финляндии, Кувейта и Малайзии. Применялся в военных операциях в бывшей Югославии, Ливии, Ираке.

Ранее пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, когда ВСУ получат истребители F-16.

Также в Воздушных силах ответили, сколько истребителей уже имеет Украина.

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