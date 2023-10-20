Украина может получить от США 60 млрд долларов: у Зеленского объяснили, много это или мало

У Зеленского заявили, что сегодня Украина тратит львиную долю своего бюджета на ведение войны с российскими захватчиками. Так что 60 млрд, которые США обещают Украине, это одновременно много, но мало для эффективной борьбы.

Президент США Джо Байден заявил, что будет просить у Конгресса 60 миллиардов долларов для помощи Украине.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк объяснил 24 каналу, насколько существенна эта сумма для Украины.

"Война - это всегда очень дорого. Особенно, если это война огромного объема. У нас 1 800 километров границы, 1 300 километров, где непосредственно идут боевые действия. Такой линии фронта не было нигде. У нас огромное количество техники и огромное количество людей, которые участвуют в этой войне. То есть 60 миллиардов это и много, и мало одновременно", - сказал Подоляк.

По его словам, Россия сегодня тратит 35% своего национального бюджета на войну. Это около 11 триллионов рублей, которые тратятся прямо на боевые действия, не считая опосредованных расходов.

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В то же время, для Украины, например, одна система Patriot стоит миллиард долларов, не включая противоракеты, которые нужно будет использовать.

"Война всегда очень и очень затратная. Мы тратим практически львиную долю своего бюджета на финансирование армии по состоянию на сегодняшний день. Таким образом, это уменьшает наши возможности для финансирования тех или иных социальных программ. Но даже 60 миллиардов… мы же не учитываем сюда транши, которые могут предоставлять страны Европейского Союза или другие страны", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул — если мы хотим выиграть войну со страной, которую еще вчера все боялись, армию которой считали едва ли не самой большой, по крайней мере, с количественной точки зрения, ВПК был одним из самых мощных и т.д., то это все мы должны уничтожать. Поэтому суммы должны быть 60 и более миллиардов долларов для того, чтобы Украина эффективно защищалась.

В то же время Подоляк добавил, что следует дождаться соответствующего решения Штатов и необходимого голосования.

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"Говорить и делать – это немного разные вещи. Очень хорошо, что господин Байден говорит об этих цифрах. Имеется в виду, что его окружение, инсайдеры говорят об этих цифрах, но дождемся, когда будут соответствующие резолюции, соответствующие голосования. Тогда будем детально анализировать сумму", — сказал советник руководителя ОП.

Напомним, ранее американские журналисты сообщили, из 100 миллиардов запроса администрации к Конгрессу, 60 миллиардов долларов будут просить на помощь Украине, а 10 миллиардов – Израилю. Reuters пишет, что по данным нескольких источников, Байден не определился с окончательной суммой, поэтому Конгресс пока не сообщил о деталях запроса.

При этом неизвестно, как быстро Конгресс сможет принять такой законопроект, ведь законодательная деятельность в Палате представителей находится в тупике более двух недель из-за отсутствия постоянного спикера.

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