Украина может получить Patriot вне очереди, но есть нюанс: Зеленский рассказал подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина имеет возможность договориться с производителями в США о поставках новых систем Patriot и ракет к ним вне очереди, которая сейчас расписана на годы вперед.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает корреспондент ТСН Елена Чернякова.

Когда Украина получит ракеты и ПВО

По словам главы государства, обычная очередь на получение систем ПВО и ракет PAC-2 и PAC-3 измеряется годами, поэтому Украина могла бы рассчитывать на поставки лишь примерно с 2030 года. Чтобы ускорить этот процесс, украинская сторона провела переговоры по изменению очередности с другими государствами-заказчиками.

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«Мы проговаривали, что мы можем найти, какие альтернативы могут быть. Это договоренность с теми или иными странами об изменении очереди. Когда то или иное государство могло бы нам дать эту очередь. И мы могли бы забрать эту очередь и получить систему раньше. Безусловно, вы можете взять эту очередь, если вы заплатили контракт. И мы должны проплатить», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что, поскольку партнерские деньги под этот конкретный пакет или средства от замороженных российских активов еще не поступили, Украина должна найти собственные финансовые ресурсы. Соответствующие обязательства возложены на Министерство обороны, СНБО и другие касающиеся структуры.

Почему возник дефицит ракет PAC-3

Также президент объяснил причины дефицита ракет PAC-3. По его словам, проблема заключалась не в деньгах, а в ограниченном количестве производства, обострившемся после начала конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы получали от наших партнеров ракеты PAC-3 в соответствующем количестве, а затем это количество в месяц было уменьшено. Это было не из-за дефицита денег… Количество было ограничено еще начиная с начала войны на Ближнем Востоке. Это отражалось не только на PAC-3 или PAC-2, на разных видах оружия», — заявил Зеленский.

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Он добавил, что большинство дефицитных вооружений Украина постепенно замещает собственным производством. Однако технологически заменить противобаллистические ракеты PAC-3 пока невозможно. Поэтому власти ищут альтернативные закрытые и открытые договоренности с партнерами.

Следует заметить, что США вдвое подняли цену на Patriot для Швейцарии и отложили поставки. К тому же США снова задерживают поставки и не называют точных дат.

В 2021 году страна заказала пять батарей Patriot за 2,5 миллиарда долларов. Комплексы должны были привезти в 2026-2028 годах, но в прошлом году американцы предупредили, что не успевают. Из-за этих задержек Швейцария попросила перебросить уже уплаченный аванс в 650 миллионов франков на покупку ранее заказывавших американских истребителей F-35.

Поставка оружия для Украины — последние новости

Напомним, глобальный дефицит ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot создал опасное «окно уязвимости», которым Россия активно пользуется массированными ударами по Украине. В то же время США пытаются оперативно нарастить их производство, но эти усилия остаются напрасными.

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Также посол Франции в Швеции Тьерри Карлье заявил, что французские истребители Mirage 2000-5 и Rafale могут скоро прибыть в Украину. Его слова прозвучали на фоне ожидаемого соглашения Киева и Стокгольма по поводу закупки шведских истребителей JAS 39 Gripen.

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