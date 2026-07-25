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Украина может получить ракеты к Patriot быстрее: есть новые договоренности с США
ряд Украины обсудили с руководством оборонной компании Raytheon ускорение поставок ракет для систем Patriot перед зимой и практические шаги по запуску совместного производства средств ПВО на украинской территории.
Украина обсуждает с США ускорение поставок ракет в комплексы Patriot и запуск совместного производства средств ПВО.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram.
Детали переговоров и практические шаги
Премьер-министр Сергей Корецкий вместе с временным исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой провел встречу с вице-президентом оборонной компании Raytheon по сухопутной и противовоздушной обороне, а также с исполнительным директором Raytheon Украина.
Основной темой обсуждений стало усиление украинского неба в преддверии осенне-зимнего периода и расширение возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса.
«Говорили о том, как быстро увеличить поставки ракет в системы Patriot перед зимой, расширить их производство и сделать украинский ОПК еще сильнее. Наша цель — не только обеспечить потребности Украины, но и интегрировать украинские оборонные возможности в глобальную систему безопасности», — отметил глава правительства.
Во время встречи стороны сосредоточились на вопросе локализации производства вооружения на территории Украины.
«Особое внимание было уделено совместному производству средств ПВО. Это направление президенты Украины и США обсудили во время встречи в Анкаре. Американская сторона предложила практические шаги. Правительство Украины сделает все необходимое, чтобы эта работа началась как можно быстрее», — подчеркнул Корецкий.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале нового этапа сотрудничества с американской оборонной компанией Raytheon, которая будет помогать Украине наладить совместное производство перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.