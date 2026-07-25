Украина может получить ракеты к Patriot быстрее: есть новые договоренности с США

Переговоры правительства по Raytheon в Украине / Фото: t.me/Koretskyi_official

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Украина обсуждает с США ускорение поставок ракет в комплексы Patriot и запуск совместного производства средств ПВО.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram.

Детали переговоров и практические шаги

Премьер-министр Сергей Корецкий вместе с временным исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой провел встречу с вице-президентом оборонной компании Raytheon по сухопутной и противовоздушной обороне, а также с исполнительным директором Raytheon Украина.

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Основной темой обсуждений стало усиление украинского неба в преддверии осенне-зимнего периода и расширение возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса.

«Говорили о том, как быстро увеличить поставки ракет в системы Patriot перед зимой, расширить их производство и сделать украинский ОПК еще сильнее. Наша цель — не только обеспечить потребности Украины, но и интегрировать украинские оборонные возможности в глобальную систему безопасности», — отметил глава правительства.

Переговоры правительства по Raytheon в Украине / Фото: t.me/Koretskyi_official

Переговоры правительства по Raytheon в Украине / Фото: t.me/Koretskyi_official

Во время встречи стороны сосредоточились на вопросе локализации производства вооружения на территории Украины.

«Особое внимание было уделено совместному производству средств ПВО. Это направление президенты Украины и США обсудили во время встречи в Анкаре. Американская сторона предложила практические шаги. Правительство Украины сделает все необходимое, чтобы эта работа началась как можно быстрее», — подчеркнул Корецкий.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале нового этапа сотрудничества с американской оборонной компанией Raytheon, которая будет помогать Украине наладить совместное производство перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

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