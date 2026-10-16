Украина может получить шанс защититься от баллистических ракет РФ: Зеленский обратился к Европе

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у европейских стран имеется достаточное количество ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3, чтобы Украина смогла пережить зимний период и защищаться от российских атак с использованием баллистических ракет.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга в Брюсселе.

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«Достаточно ли в Европе перехватчиков PAC-2 и PAC-3, чтобы Украина пережила эту зиму? Да, согласно цифрам, которые я озвучил, объявил и которые мы хотели получить на этот зимний период. У Европы есть такое количество», — сказал президент.

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По его словам, Украина также рассчитывает на развитие совместного с европейскими странами производства средств противодействия баллистическим ракетам.

«Я рассчитываю, что вместе с европейцами мы будем производить, создадим вместе нашу противоракетную систему FREJA», — добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону от российской агрессии. Если международные партнеры призывают Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, они должны обеспечить Украину достаточным количеством средств противовоздушной обороны для защиты собственной критической инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул, что Украина не требует от партнеров чрезмерной помощи, а рассчитывает на те перехватчики, которые, по его оценке, уже имеются в распоряжении европейских стран. Их поставка должна помочь защитить украинские города и критически важные объекты от российских баллистических ударов в течение зимы.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у государства наблюдается значительный дефицит ракет для систем ПВО Patriot. В то же время Украина продолжает получать ракеты благодаря программе PURL и помощи европейских партнеров.

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