Украина может получить страну-покровительницу уже в этом году: что это значит

Лубинец пояснил, что когда государство получает официальный статус страны-покровительницы, его дипломаты могут получить физический доступ к гражданским заложникам и военнопленным.

В настоящее время ведутся переговоры с несколькими странами, которые могли бы стать государствами-покровительницами Украины уже в этом году.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Укринформ".

"Верю ли я в то, что такая страна появится в ближайшем будущем? Не просто верю – я, наверное, как человек, работающий в этом вопросе практически каждый день, знаю, что это должно произойти точно в этом году. И такая страна не одна, их несколько", – говорит омбудсман.

Что такое государство-покровитель

Государство-покровитель – это нейтральная страна, которая не является стороной в конфликте и согласилась бы осуществлять определенные возложенные на нее функции согласно Женевским конвенциям. Проблема состоит в том, что страну-покровительницу должна согласовать и другая сторона вооруженного конфликта, то есть РФ.

Лубинец пояснил, что когда государство получает официальный статус страны-покровительницы, его дипломаты могут получить физический доступ к гражданским заложникам и военнопленным.

"Они могут, например, передавать лекарства, ставить вопрос о срочном увольнении, о досрочном увольнении лиц и участвовать в правовой защите таких граждан, например, нанимать адвокатов. Это такие технические вещи, которыми мы занимаемся", – сказал уполномоченный ВР.

Кто ею может стать

По его словам, стран-покровительниц в соответствии с международным гуманитарным правом может быть до пяти. Разница между страной-покровительницей и государством-посредником заключается в том, что последних у Украины достаточно много по разным направлениям, в том числе по гражданским.

"Мы поднимаем вопросы (по гражданским – Ред.) с Турцией и они потенциально могут быть страной, ведущей переговоры, и быть посредником по возвращению гражданских граждан Украины. Но мы настаиваем, что нам нужна страна с официальным статусом (государства-покровителья – Ред.) .), потому что полномочий у такой страны гораздо больше", – объяснил Лубинец.

Омбудсман предположил, что западные страны, которые поддерживают Украину финансово, дипломатически, в военном плане, наверное, не смогут стать покровительницами, потому что их не согласует Россия.

В то же время он отказался назвать страны, которые готовы взять на себя ответственность и вести переговоры по гражданским заложникам, отметив лишь, что таких стран несколько.

В прошлом году Дмитрий Лубинец рассказывал, что Швейцария на 99% была готова стать страной-покровительницей и той страной, которая могла бы предоставлять консульские услуги. Но после того, как Швейцария ввела санкции на российское золото, россияне заблокировали эту работу.

Ранее в СМИ писали, что у Турции новый "мирный план" для Украины.

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