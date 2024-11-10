Украина может потерять 20% территории, но получить членство в ЕС — экс-командующий НАТО

Украина может получить перспективу вступления в Альянс.
Бывший командующий Организацией Североатлантического договора (НАТО) Джеймс Ставридис прогнозирует, что российско-украинская война закончится тем, что президент РФ Владимир Путин захватит 20% территории Украины.
Об этом пишет Newsweek.
Новоизбранный президент Дональд Трамп ранее заявлял, что если бы он оказался за столом переговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, война между двумя странами закончилась бы в течение 24 часов.
"Я надеюсь, что он (Трамп – ред.) это сделает, и я думаю, что он это сделает, будет оказывать давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и это будет похоже на конец Корейской войны… Путин, к сожалению, получит около 20% Украины, тот кусок, который он сейчас держит, но остальная часть Украины, 80%, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они останутся демократическими, свободными", – считает Ставридис.
Он добавил, что Украина также получит "путь в НАТО, возможно, за три-пять лет, это реалистично. Это не самый плохой результат в мире".
По его мнению, Украина также может получить членство в Европейском Союзе, вложившем миллиарды долларов в помощь Украине в борьбе с российским вторжением.
"Путин будет ненавидеть эту часть Украины, равно как и украинцы будут ненавидеть ту часть, где Путин держит 20% их страны. Но это переговоры", – сказал адмирал в отставке.
Напомним, на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, смена администрации и передачи власти должна состояться 20 января.
В интервью NBC после выборов Дональд Трамп сказал, что он не исключает диалог с Владимиром Путиным. Но никаких сроков или ожиданий этого разговора он не озвучил.
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