Украина может потерять 70% своих эмигрантов – эксперт о перспективах возвращения

Около 70% украинцев, выехавших за границу из-за войны, могут остаться там навсегда, если условия их пребывания не изменятся.

Такую оценку в интервью высказал президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Украинцы заграницей могут выступать представителями нашей страны в Европе, и это будет более активно влиять на наши евроинтеграционные процессы. Я очень надеюсь, что те люди, которые будут работать в Европе, которые построят свою карьеру и будут хорошо зарабатывать, после войны начнут вкладывать средства в Украине", – отметил эксперт.

По его словам, важно создать стимулы для поддержания связи украинцев с Родиной, даже если они получат гражданство Польши, Германии или Чехии.

"Если их средства будут инвестироваться в Украину, то многое мы не потеряем. Главное, что должно быть – это активное сотрудничество государства с находящимися за рубежом украинцами и создание условий для развития государства", – подчеркнул Воскобойник.

Он также добавил, что возвращение украинцев станет более вероятным, если страна выберет путь развития свобод – слова, выбора, передвижения и предпринимательства.

"Если мы выберем для себя путь создания страны свободных людей, где есть свобода слова, выбора, передвижения, предпринимательской деятельности, у нас появится шанс, что цифра в 70% будет сокращаться – люди начнут возвращаться", – подытожил эксперт.