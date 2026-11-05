Украина может потерять ещё миллионы человек: сколько населения останется к 2040 году

Демографический кризис в Украине

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Из-за массовой вынужденной эмиграции, потерь на фронте и рекордно низкой рождаемости Украина столкнулась с масштабным демографическим кризисом. По прогнозам ООН, к 2040 году на территории, подконтрольной правительству, может остаться лишь около 25 миллионов человек.

Об этом пишет издание The Economist, анализируя демографические последствия полномасштабной войны России против Украины.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году население подконтрольной Киеву территории сократилось примерно с 37 миллионов до 27–28 миллионов человек. Значительную часть этих потерь составляют украинцы, выехавшие за границу, а также жители оккупированных территорий. По оценкам, там до сих пор находятся от 3 до 5 миллионов человек.

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За пределами Украины в настоящее время проживает более 5 миллионов украинских беженцев, большинство из них — в странах Европы. В то же время готовность возвращаться домой постепенно снижается. По данным Центра экономической стратегии, в конце 2022 года вернуться планировали 74% украинцев за рубежом, тогда как сейчас таких осталось лишь 43%.

Не менее серьёзной проблемой стало снижение рождаемости. Из-за мобилизации, боевых потерь, экономической нестабильности и неопределённости в отношении будущего многие украинские пары откладывают рождение детей.

«Чем дольше вы откладываете рождение детей, тем выше риск того, что ребенок так и не родится», — предупреждает демограф Светлана Аксенова.

Если в 2020 году на одну женщину в Украине приходилось в среднем 1,2 ребенка, то сейчас этот показатель снизился до 0,8–0,9. Для естественного воспроизводства населения необходим уровень около 2,1 ребенка на женщину.

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Сможет ли Украина остановить демографический спад

Украинские власти пытаются стимулировать рождаемость путем финансовой поддержки семей. Новый закон предусматривает единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен после рождения ребенка, а также ежемесячное пособие в размере 7 тысяч гривен в течение первого года жизни малыша.

Кроме того, государство финансирует лечение бесплодия, а военнослужащие имеют возможность бесплатно замораживать яйцеклетки или сперму. Однако демографы сомневаются, что финансовые стимулы смогут существенно изменить ситуацию, пока продолжается война.

Еще одним вызовом для Украины станет дефицит рабочей силы. По оценке Европейского банка реконструкции и развития, стране уже не хватает около 2,5 миллиона работников. Одним из возможных способов восполнить нехватку кадров после окончания войны может стать привлечение иностранных работников.

Заместитель министра экономики Дарья Марчак отмечает, что власти готовы пойти на такой шаг только после того, как будет задействован потенциал украинцев, остающихся в стране или находящихся за рубежом.

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В то же время, как отмечает The Economist, даже прекращение боевых действий не гарантирует быстрого восстановления численности населения. Поколение украинцев, родившихся в 1990-х и 2000-х годах, является самым малочисленным в современной истории страны. Поэтому рассчитывать на масштабный послевоенный бэби-бум вряд ли стоит.

Напомним, по оценке демографа Дмитрия Шушпанова, рождаемость в Украине упала почти на 17%, а после войны демографический кризис может усугубиться из-за отъезда мужчин к своим семьям, обосновавшимся за рубежом.

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