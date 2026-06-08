Украина может потерять один из ключевых городов на Донетчине уже летом: тревожный прогноз военного эксперта

Константиновка / © Associated Press

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Ситуация на фронте остается крайне напряженной, а на некоторых направлениях Донбасса приобретает угрожающие тенденции. Военный аналитик предполагает, что уже в ближайшие месяцы Силы обороны могут оставить один из ключевых населенных пунктов.

Такой пессимистический блиц-прогноз обнародовал эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец в Facebook.

По оценкам эксперта, критический момент для города может наступить уже в разгар лета.

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«Я хотел бы ошибиться, но, похоже, в июне-июле, Константиновку Украина потеряет…» — отметил аналитик.

Машовец не стал вдаваться в детали и расписывать конкретные тактические или стратегические причины такого развития событий. Однако он заверил подписчиков, что детальный разбор ситуации в этом направлении и аргументацию своего прогноза обнародует совсем скоро. По словам эксперта, подробную аналитику он выложит в своем ближайшем обзоре военной карты.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали о сложной ситуации вокруг города. По данным геолокационных кадров, российские оккупационные войска предпринимали попытки инфильтрации и пытались закрепиться в окрестностях и в отдельных районах Константиновки, где продолжаются ожесточенные бои.

Чем важна Константиновка

Захватить Константиновку для России важно не только политически и не только потому, что это «ворота» в следующие города «пояса крепостей» — в случае ее захвата эти «ворота» могут ускорить продвижение и значительно усложнить положение украинских сил на других участках.

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«Дорога к Временному Яру открыта только для военных и местных. Тамошние большие карьеры, на мой взгляд, смогут немного задержать врага между Константиновкой и Временным Яром», — сказал депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.

Связь между этими двумя городами Донбасса важна. Ведь в случае оккупации Временного Яра это откроет врагу путь для продолжения наступательных действий, в частности, на Константиновку.

В свою очередь Константиновка остается для агрессора одной из потенциальных целей, в частности из-за своего железнодорожного хаба, отметил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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