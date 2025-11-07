Украина может превратить тактическое поражение в Покровске в стратегическую победу в войне Bloomberg

Силы обороны истощают армию оккупантов под Покровском / © Getty Images

Падение Покровска , которое может стать неизбежным после Бахмута и Авдеевки, будет иметь значительное политическое и символическое значение для обеих сторон, но не обязательно означает военное поражение для Украины. Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных на этом направлении и тратит огромные ресурсы для выполнения задач кремлевского диктатора Владимира Путина — захватить Покровск к началу зимы.

Об этом пишет Bloomberg.

Почему Покровск критически важен для Путина

Командование оккупационной армии РФ перетянуло войска из других участков фронта, чтобы сконцентрировать более 100 тысяч человек на Покровском направлении. Этот населенный пункт имеет важное политическое и символическое значение, поскольку является ключевым узлом автомобильного и железнодорожного сообщения.

Владимиру Путину нужна эта победа в преддверии зимы. Следующие продвижения оккупантов будут усложнены из-за отсутствия листьев для укрывательства от дронов, а также благодаря подготовленным оборонным линиям Украины за Покровском.

«Восторг Покровска помог бы поддержать нарратив Путина о неизбежной победе и подавить любое ощущение среди рядовых россиян, что достижения, которые он делает в Украине, не стоят человеческих или экономических затрат», — говорится в публикации.

В то же время, падение города может ударить по моральному духу в Украине и может, что самое опасное, убедить США давить на Киев для капитуляции .

Настоящий эффект падения Покровска

Обозреватель издания считает, что взятие Покровска не откроет российским войскам путь для «зачистки» так называемого «пояса крепостей» восточноукраинских городов, так огорчивших Кремль. Это связано с характером этой войны, где продвижение происходит медленно и в основном пешим ходом.

"Пояс крепостей" - это ряд мощно укрепленных городов и населенных пунктов на Донбассе, которые являются ключевыми оборонными узлами ВСУ. После возможного падения Покровска скорее всего этот пояс будет включать населенные пункты на линии Краматорск — Славянск, которые являются логистическими и промышленными центрами. Именно их Москва стремится увлечь для достижения заявленных целей.

На самом деле падение Покровска можно рассматривать как очередной этап украинской стратегии, направленной на обескровливание преимуществ России в живой силе и технике до полного истощения .

Чтобы понять это в перспективе, вооруженным силам России понадобилось 20 месяцев, чтобы продвинуться менее чем на 50 километров от Авдеевки до Покровска — час езды в мирное время. За этот период подсчет Украиной российских погибших и раненых увеличился почти втрое, до 1,147 миллиона, с 401 тысячи человек», — отмечает издание.

Хотя эти цифры могут быть предвзятыми, независимые военные аналитики согласны, что отражаемая ими тенденция верна: для России это был самый кровавый год войны .

Роль Запада: не поддаться пропаганде

На фоне возможного падения Покровска, союзникам Киева необходимо помнить о двух важных моментах. Во-первых, это не позволять кремлевской пропаганде руководить политикой . Жизненно важно, чтобы Путину не дали возможности использовать победу в Покровске, чтобы убедить Трампа в том, что лучшее соглашение, которое может получить Украина, — это капитуляция .

Второй момент — украинская оборона может развалиться, если Европа не сможет заполнить образовавшуюся в результате резкого сокращения поддержки США пустоту . Это особенно актуально, поскольку российские инновации — в частности, недавнее оснащение КАБов реактивными двигателями для увеличения их дальности — повышают потребность в дорогостоящей противовоздушной обороне.

Обозреватель подытоживает, что для Европы нет смысла «срезать свои потери» и соглашаться на условия Кремля, поскольку Путин готовится к большей войне против НАТО.

"Его вооруженные силы находятся в процессе глубокого обучения и трансформации, что сделает их гораздо большей угрозой для НАТО , чем в 2022 году", - предупреждает обозреватель.

По его мнению, НАТО должна предоставить Киеву достаточную помощь, чтобы гарантировать, что армия Путина будет истощена перед украинским «поясом крепостей», а не позже, где-то дальше на Запад.

Напомним, Зеленский объяснил, зачем Путину нужен скорый захват Покровска . По его словам, это позволит Москве продвигать пропагандистский нарратив о якобы неизбежном захвате всего Донбасса и давить на Запад, чтобы тот заставил Украину пойти на уступки.