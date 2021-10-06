Украина может привлечь еще 1 млрд евро французских инвестиций на "Большую стройку"

Украина может привлечь еще 1 млрд евро французских инвестиций на "Большую стройку"

Украина и Франция подписали рамочное соглашение.

Украина представила на ежегодной конференции ParisInfraWeek в Париже проекты по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", которые потенциально могут привлечь 1 млрд евро инвестиций.

Об этом по итогам конференции сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он напомнил, что в 2021 году Украина и Франция подписали Рамочное соглашение общей стоимостью 1,3 миллиарда евро.

Привлечь дополнительный миллиард евро, по словам министра, планируется для реализации новых проектов "Большой стройки", представленных во Франции. Перспективу участия французских инвесторов в новых проектах министр считает реальной, исходя из того, что результаты "Большой стройки" за последние 2 года продемонстрировали готовность и способность Украины реализовывать крупные инфраструктурные проекты.

Одним из новых проектов, в котором уже участвует французская консалтинговая компания Aerogestion, станет создание Национального авиаперевозчика. Aerogestion помогает создать оптимальную модель будущей авиакомпании. До конца года ожидается презентация проекта и решение правительства.

Еще одним перспективным направлением является сотрудничество между ГП "Антонов" и AirBus в грузовых перевозках и производстве пожарных самолетов.

Возможно также присоединение французских инвесторов к строительству дороги Краковец - Львов - Броды - Ровно. До конца года ожидается завершение разработки ТЭО, а уже в 2022 году будет проведен конкурс и начнется реализация проекта.

Франция и Украина активно сотрудничают также в области развития железнодорожных перевозок. В частности, на финальной стадии находится контракт между Укрзализныцей и французской Alstom. Этот проект позволит кардинально обновить подвижной состав УЗ.

Среди прочих направлений, к которым проявляют интерес французские инвесторы, министр назвал телекоммуникации, производство электромобилей и литиевых батарей, проекты по разработке водородного транспорта, развитие туристической инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского между Украиной и швейцарской Stadler Rail AG было заключено соглашение о поставке и производстве поездов для пригородного сообщения по проекту City Express.

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