Украина может производить 20 миллионов дронов, но есть нюанс: Шмыгаль объяснил

Денис Шмыгаль

Украина намерена существенно нарастить производство беспилотных систем: в 2026 году страна способна произвести до 20 миллионов FPV, ISR и других дронов. Этот план возможен при условии, что международные партнеры предоставят необходимое финансирование.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам очередной встречи в формате «Рамштайн».

По его словам, «Рамштайн» остается важнейшей платформой для координации военной помощи. Шмыгаль подчеркнул, что Украине требуются решительные действия, чтобы остановить российскую агрессию.

«Украина должна быть сильна на поле боя. Благодарим наших партнеров из Швеции, Латвии, Эстонии, Дании, Норвегии и Словении за объявление новых взносов в новый пакет PURL. Благодарен странам, которые решили присоединиться к инициативе. Это позволяет нам закупать оружие, которое срочно нужно для спасения жизней», — отметил Шмыгаль.

Новые договоренности и приоритеты

На встрече был подписан ряд важных меморандумов, направленных на укрепление сотрудничества. С Германией был подписан меморандум, направленный на усиление оборонного сотрудничества и развитие «эффективного арсенала демократии». В рамках Северо-Балтийской инициативы достигнуто соглашение об обучении и оснащении украинских бригад, которое будет проводиться в Польше, что является важным шагом к миру.

«В 2026 году мы сможем построить до 20 миллионов FPV, ISR и других дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование. Благодарен Великобритании за наше активное сотрудничество в области дронов-перехватчиков и за предоставление 85000 дронов в этом году», — рассказал Денис Шмыгаль.

Срочный запрос: «Зимний пакет ПВО»

Шмыгаль также акцентировал внимание на критической потребности в противовоздушной обороне. Он обратился к странам-партнерам с просьбой предоставить «зимний пакет ПВО» — достаточный запас ракет-перехватчиков для защиты гражданского населения и энергетической инфраструктуры в холодный период.

Напомним, команда Министерства обороны Украины прибыла в Лондон на заседание Контактной группы по обороне страны «Рамштайн». Глава ведомства Денис Шмыгаль назвал ожидания и цели заседания.

Федеральная Республика Германия готовит рекордный транш военной помощи для Украины, общая стоимость которого превысит 2 млрд евро.

Министерство войны США уже разработало планы продаж или передачи ракет Tomahawk, если президент Дональд Трамп примет соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что по мнению генсека НАТО Марка Рютте, главная цель военной и финансовой помощи Украине — создать такое давление, чтобы Владимир Путин был вынужден пойти на содержательные мирные переговоры.