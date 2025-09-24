Украина может производить оружие для продажи: в каких видах заинтересованы США

Помощь США

Украина способна самостоятельно производить оружие на продажу в мире. В частности, Штаты заинтересованы в дронах разных типов.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Как утверждает чиновник, сегодня речь идет о том, что Украина способна производить оружие самостоятельно при наличии соответствующих военных инструментов.

«И, соответственно, президент Соединенных Штатов это услышал. Верховный главнокомандующий у нас президент. Я точно не разбираюсь во всех названиях, но на встрече был Рустем Умеров и вся информация передана соответствующим командам, которые будут в ближайшие недели работать и в Вашингтоне, и дистанционно», — добавляет она.

Известно, что Украина хочет не только покупать у Соединенных Штатов оружие, но и совместно производить, возможно, для продажи другим странам.

«Была очень оживленная реакция президента Соединенных Штатов. Он несколько минут абсолютно восхищался украинской инновационностью, украинскими возможностями и дал положительный сигнал. Мы надеемся, что уже 30 сентября украинская команда прибудет для переговоров относительно юридической части договоренности», — сказала Стефанишина.

Интерес Штатов, акцентировала она, есть в разных типах дронов.

«Кстати, это один из вопросов был у президента Соединенных Штатов. Наш президент тоже сказал, что речь может идти о различных типах дронов в зависимости от потребностей американского правительства», — заключила посол.

Ранее Стефанишина оценила результаты встречи Зеленского и Трампа 23 сентября в США.

«По моему мнению, она была очень спокойная и в режиме живой дискуссии наши президенты обсудили и вопросы военной ситуации, вопросы военных потребностей, вопросы ситуации на поле боя, вопросы военной потребности в усилении противовоздушной обороны», — отметила она.

В рамках переговоров речь шла и об экономическом давлении на Россию и о совместных проектах с Соединенными Штатами.