Украина может производить ядерное топливо, которым ЕС заменит российское – Минэнерго

Украина потенциально может стать поставщиком ядерного топлива как минимум для четырех европейских стран, заявил Герман Галущенко.

На территории Украины будет производиться ядерное топливо, которое впоследствии заменит российское топливо для европейцев. Однако в Европе продолжают работать 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины со ссылкой на заявление главы ведомства Германа Галущенко.

Министр посетил предприятие, где будут производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков, а затем планируют это делать и для экспорта.

"К сожалению, многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse", — отметил Галущенко.

Совершить такой переход уже изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия и Болгария. Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран, подчеркнул он.

На производственной линии украинского предприятия будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций. В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году — на промышленное производство головок для топливных кассет. Их собираются использовать для производства ядерного топлива для нужд "Энергоатома" на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестерос.

Напомним, в Украине начались крупнейшие 3D-сейсморазведочные исследования. Проект может предоставить возможность по-новому оценить перспективы нефтегазоносного региона Карпат.