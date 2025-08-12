Украина может рассмотреть мирный план по заморозке фронта и уступке территорий: детали The Telegraph

Война. / © ТСН

Украина может согласиться прекратить боевые действия и уступить территорию, которую уже удерживает Россия. Это может произойти в рамках поддерживаемого Европой мирного плана. Сейчас в дипломатических кругах обсуждается смягчение позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на европейские источники.

Отмечается, что Украина готова рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. Этот план будет означать замораживание линии фронта за рубежом.

"Этот план может быть связан только с текущими позициями военных", - сказал один западный чиновник, характеризуя дипломатические переговоры между Киевом и его союзниками на выходных.

Между тем, издание отмечает: Украина и Европа все больше обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп и "фюрер" РФ Владимир Путин могут договориться о прекращении длительной войны, не обращая внимания на Киев. Главной обеспокоенностью Европы был якобы мирный план, одобренный Москвой, который предусматривал замораживание линии фронта на юго-востоке Украины, если Киев согласится вывести войска из контролируемых им районов Донецкой и Луганской областей.

"Украина, хотя, казалось бы, удовлетворяется уступкой части территории, согласится только на мирное урегулирование, которое предлагает надежные гарантии безопасности посредством поставки оружия и пути к членству в НАТО", - пишет The Telegraph.

Европейские лидеры, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц, заявили о недопустимости смены международно признанных границ силой. Они планируют встречу с Трампом уже в среду, 13 августа, чтобы донести свои доводы перед его переговорами с Путиным. В совместной декларации лидеров Европейской комиссии, Франции, Италии, Великобритании, Польши и Финляндии говорится, что "текущая линия столкновения должна быть отправной точкой переговоров".

Сам Трамп заявлял, что "Россия оккупировала значительную часть Украины. Мы попытаемся вернуть часть этой территории для Украины". По его словам, переговоры 15 августа будут "ознакомительной встречей", целью которой будет призывать Россию прекратить войну. Президент США амбициозно подчеркнул, мол, "в течение первых двух минут" точно будет знать - "можно ли заключить соглашение".

НАТО же заявляет, что фактическая оккупация территорий не может быть признана юридически. Генсек Марк Рютте назвал это решение вызовом "как действовать с фактической ситуацией, когда россияне на данный момент удерживают украинскую территорию".

Украинские власти напоминают, что Россия продолжает опрокидывать войска и готовится к новым наступлениям, поэтому преждевременно говорить о готовности Кремля завершить войну. Кроме того, издание упоминает заявление Зеленского о том, что у его ВСУ нет возможностей, необходимых для возврата земель, удерживаемых РФ, но после любого урегулирования Украина может использовать дипломатические средства, чтобы вернуть эти земли под свой контроль.

"Киев вряд ли может позволить себе уступить дальнейшую территорию, особенно в восточном регионе Донецка, поскольку это позволило бы московским войскам свободно обходить укрепления, построенные со времен первой войны на Донбассе 2014 года", - говорится в статье.

Сегодня Россия контролирует около 20% территории Украины в пределах границ 1991 года. Международные партнеры Украины, включая Великобританию и Канаду, призывают избегать навязывания Киеву любых решений, подчеркивая, что мир должен быть достигнут при участии самой Украины, а не за ее спиной.

Напомним, источники издания The Wall Street Journal сообщили, что в Кремле назвали свои условия для мира с Украиной. Речь идет о том, что на первом этапе Киев должен вывести войска из Донецкой области, после чего фронт будет заморожен. Также Луганская область и Крым останутся под контролем РФ. Источники WSJ утверждают, что Украина якобы «принципиально не против каких-либо предложений», но настаивает на обязательном прекращении огня.

Тем временем президент Владимир Зеленский сделал жесткое заявление о мире в обмен на территории . Он подчеркнул, что ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины, а потому "отступать от этого никто не будет и не сможет".