Украина может "совершенно легитимно" ударить по стратегическим объектам в России — британский министр

Украина может "совершенно легитимно" ударить по стратегическим объектам в России — британский министр

Министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России.

По его словам, Украина может нанести удар по запасам топлива и складам боеприпасов России, ведь это часть войны.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление Гиппи в эфире Times Radio.

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"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных. Это стало началом войны между Украиной и Россией, а в войне Украина имеет право нанести удар вглубь врага, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов. Это часть войны", — заявил министр.

Он добавил, что для Украины вполне законно попасть вглубь России, чтобы нарушить логистику, способствующую смертям и резне на украинской земле. Чтобы этого избежать, эту логистику нужно прервать.

Напомним, пропагандисты РФ сообщили, что российское село Нехотеевка (Белгородская область) "обстреляли со стороны Украины". По словам последних, "повреждены жилые здания и личный транспорт".

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