Украина может совершить "большую атаку на Крым": детали от аналитика Sky News

Крым. / © Associated Press

До зимы Украина может осуществить "какую-то большую атаку на Крым ". Это может быть как морское десантирование ВСУ, так и массированная атака по Керченскому мосту.

Об этом говорится в материале военного аналитика Sky News Майкла Кларка.

По его словам, учитывая то, какие глубокие удары у украинцев сейчас имеют, даже атака на Керченский мост, соединяющая Крым с Россией, может быть не исключена, добавляет он.

Кларк отметил, что недавно Украина атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны россиян. В частности, в Крыму.

"Вы можете создать пробел в занавесе противовоздушной обороны, а затем захотеть вставить что-то в этот пробел, чтобы получить что-то еще более ценное", - подчеркнул Кларк.

Военный аналитик подчеркнул, что уже в конце месяца погода станет холодной, влажной и снежной, но считает. Впрочем, уверен Кларк, украинцы все еще могут иметь козыри в рукаве.

"Украинцы любят делать сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как обстоят дела в Украине", - добавил он.

Напомним, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать полуостров Крым "непригодным для жизни". Он отмечает важность Крыма для диктатора РФ Владимира Путина. Политик напомнил, что полуостров для фюрера является сакральным местом.

В администрации Путина прокомментировали призыв Воллеса . Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал заявление "дурака" и подчеркнул, мол, Москва "не считает необходимым их комментировать".