Украина может столкнуться с давлением, чтобы ВСУ достигли серьезных военных достижений на фронте до ноябрьских выборов в США, чтобы оправдать оказание военной помощи.

Об этом сообщает информационное агентство Financial Times.

"Прошлогоднее контрнаступление было анонсировано заранее, и Россия не была удивлена ни его направлением, ни временем. В результате пострадали украинские войска. Киев может столкнуться с давлением, которое потребует от него серьезных военных достижений до ноябрьских выборов в США, чтобы оправдать оказание помощи, но он (Киев – ред.) не решится позволить, чтобы следующее большое наступление завершилось мизерными результатами. авторы издания.

По мнению FT, лучший способ для Украины продолжать борьбу с Россией - это наносить атаки по НПЗ и другим объектам, которые она регулярно осуществляет в последнее время. Журналисты отмечают, что, несмотря на то, что Украина не может использовать ракеты большой дальности ATACMS или дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow для атаки на цели в самой России, на окупаемой украинской территории есть много военных объектов, которые являются законными военными целями.

"Хотя нет легких способов поставить Россию на колени, российские уязвимые места могут быть обнаружены и. Путину будет все труднее понять, как он может довести войну до скорейшего завершения. На что он, безусловно, надеялся перед голосованием в Конгрессе. Он, возможно, надеялся, что потеря такого большого города, как Харьков, толкнет Украину в нисходящую спираль", — говорится на сайте американского издания.

В FT считают, что Украина и Россию возвращаются "в перспективу бесконечной войны", к которой Путин подготовился. Однако там подчеркивают, что "масштаб недавних российских потерь из-за ограниченных достижений и смущения от того, что он не может остановить украинские атаки на российскую территорию, означает, что у него все еще нет очевидного пути к победе".

"Даже если Трамп выиграет президентские выборы в ноябре, это не гарантирует Путину удовлетворительного результата. Трамп захочет протолкнуть свой мирный план, но, судя по сообщениям, Путин найдет его детали столь же неприемлемыми, как и Зеленский. Публично хвастаясь за последние шесть месяцев, что Россия перехватила инициативу в войне, Путин теперь должен рассмотреть возможность того, что она может снова вернуться в сторону Украины", — говорится в сообщении информационного агентства.

Напомним, в Офисе президента рассказали, что военная помощь США состоит из двух частей.

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