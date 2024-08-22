Украина может учить детей из Курщины: по какой программе и на каком языке – ответ МОН

В МОН предполагают, что им, возможно, придется составлять план, как обеспечивать образование детей на Курщине.

В министерстве образования уже задумались над тем, как предоставить учащимся из Курской области доступ к образованию.

Об этом говорится в ТСН.

В ведомстве подчеркнули, что Украина, в отличие от России, соблюдает все нормы и законы. В частности, международное гуманитарное право запрещает перемещение несовершеннолетних через границы во время боевых действий. Так что вывозить детей никто никуда не будет. Организовать учебный процесс попытаются на местах.

"Мы сильно осуждаем врага, который перемещает детей украинских на территорию РФ. Это нарушение прав", – сказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий на брифинге 22 августа.

По его словам, "если ситуация продлится дольше, где-то до конца сентября-начала октября, Минобразования придется составлять план, как обеспечивать образование на тех территориях для несовершеннолетних детей". Но это не предполагает перемещения их на территорию Украины.

Украина будет обучать детей из Курской области?! По какой программе, на каком языке? У МОН есть план!

Больше деталей Винницкий посоветовал спрашивать у военной комендатуры, созданной на подконтрольных Украине территориях Курщины.

Ранее главком Сырский рассказал, что за время наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны от 28 до 35 км и контролируют 93 населенных пункта.

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