Украина может ударить по Беларуси: в Минобороны назвали условие

Любая агрессия или строительство инфраструктуры для российских «шахедов» в Беларуси дает Украине полное право на адекватный ответ

Украина может атаковать Беларусь, если увидит, что там строятся базы для «шахедов» или оттуда запускаются дроны.

Об этом заявил специалист по системам связи и советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов в интервью с ведущей Дарьей Труновой.

«Мы фиксируем активность, которая в будущем может представлять угрозу для нас или стран Европы. У нас есть разведка, отслеживающая ситуацию в целом. Наша армия готова к самым разным сценариям и событиям. Мы не видим готовности напасть на нас, условно завтра, — заявил Флэш.

Он подчеркнул, что любая агрессия России с территории Беларуси или белорусов с их территории дает украинцам право использовать «адекватный и симметричный ответ».

К примеру, если будет движение белорусской пехоты через границу, то будут применяться FPV-дроны.

«Если мы будем видеть, что из Беларуси запускают, строят базы „Шахедов“ и запускают „Шахеды“, то мы будем атаковать эти базы совершенно другим типом БПЛА. Это зависит от того, какая именно угроза будет для нас из Беларуси», — объяснил Бескрестнов.

«Флэш» добавил, что согласно разведданным в Беларуси фиксируется движение вражеских войск и строительство укреплений, дорог.

Он заверил, что заход колонн техники с территории Беларуси, как это было в 2022 году, сейчас физически невозможно. Однако эксперт не исключает какую-либо комбинированную атаку. По его мнению, открытие фронта с Беларусью может иметь только цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта.

Ранее Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что Украина подготовила список из 500 объектов на территории Беларуси, которые могут быть атакованы в случае, если Лукашенко решит поддержать Россию в войне.

