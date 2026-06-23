Украина может уничтожить Крымский мост: эксперт объяснил, почему его пока не трогают

Крымский мост

Реклама

У Украины есть все возможности для уничтожения Крымского моста , но не делает этого по определенной причине. Да, гражданским и военным дают возможность уехать, чтобы не пришлось русских солдат ловить в горах полуострова.

Об этом заявил военный эксперт Кирилл Сазонов в эфире "Фабрики новостей".

Как подчеркнул Сазонов, мост неполноценный после удара.

Реклама

«Там немного ограничено движение и поэтому есть некоторые запреты. И мне кажется, что его держат именно для того, чтобы дать им уехать, чтобы не держать на полуострове. В первую очередь мы заинтересованы, чтобы гражданские уехали, чтобы там не держались», — сказал он.

Сазонов акцентировал: «ловить» военные армии РФ по горам полуострова может быть очень долго и тяжело. Именно поэтому Украина заинтересована в том, чтобы они уехали.

«Поэтому лучше пусть валят. Мне кажется, для этого этот мост и покинули. Потому что снести мы его можем», — сказал он.

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что ситуация с Крымским мостом зашла в тупик. В связи с этим оккупанты активизируют попытки наладить поставки через так называемый сухопутный коридор на юге Украины, который являлся одной из ключевых целей полномасштабного вторжения. В то же время, не исключается, что и это логистическое направление в будущем может оказаться под угрозой.

Реклама

Новости партнеров