Украина может вступить в Евросоюз еще во время войны — посол Франции

Украина может стать полноправным членом Евросоюза даже несмотря на войну. Боевые действия не станут препятствием европейской интеграции государства.

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер считает, что война России против Украины может скорее задержать вступление Украины в НАТО, но не в Европейский Союз.

Об этом он сказал 12 октября, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

"В законодательном контексте нет ничего, что помешало бы Украине стать полноправным членом ЕС даже несмотря на то, что идет война. То есть война на это фактически не влияет. Теоретически НАТО – это уже другая история, здесь может быть сложнее, но не ЕС", – сказал Весьер.

Он признал, что боевые действия на территории Украины все же усложняют экономические отношения, внедрение законодательства и исполнение стандартов и требований ЕС. В то же время, по его словам, во Франции очень удивлены потенциалом и способностью украинцев проводить эти реформы, несмотря на войну.

"Это действительно – мощный прогресс, и это хороший знак для нашего общего будущего. То есть ключевое для нас – это реформы, а не гармонизация законодательства", – сказал посол Франции.

В то же время он уклонился от ответа на вопрос, сколько времени может занять полноценное присоединение Украины к ЕС, отметив, что в этом вопросе полагается не на собственную интуицию, а на оценку Еврокомиссии относительно выполнения семи рекомендаций, которая должна быть обнародована в октябре.

Вступление Украины в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз слишком долго затягивал со своим расширением, но теперь благодаря Украине процесс будет двигаться быстрее.

Так, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти поставили перед собой цель — быть готовыми к вступлению в Европейский Союз через два года после начала переговоров.

В свою очередь, у Зеленского заявили, что сами переговоры о вступлении могут начаться уже в первом полугодии следующего года.

Читайте также: