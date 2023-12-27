Украина может задержать выплаты пенсий и зарплат миллионам граждан — Financial Times

В следующем году Украине необходима внешняя поддержка в размере $37 млрд.

Украине придется отложить выплату зарплат госслужащим и пенсиям миллионам своих граждан, если ЕС и США не окажут финансовую помощь в начале 2024 года.

Об этом сказала министр экономики Юлия Свириденко, передает Financial Times.

По ее словам, Украине придется задержать выплату заработной платы для 500 000 государственных служащих и 1,4 миллиона учителей, а также выплаты 10 миллионам пенсионеров, если иностранная помощь не поступит.

"Поддержка партнеров очень важна. Нам это нужно срочно", — подчеркнула она.

Издание пишет, что украинское правительство пытается собрать деньги для оплаты государственных услуг и льгот после того, как обещанное финансирование от ближайших союзников не поступило. В следующем году Украине нужно 37 миллиардов долларов внешней поддержки.

"Запрос на финансирование в размере 60 миллиардов долларов, поданный администрацией президента США Джо Байдена, остается в тупике в Конгрессе, тогда как предложенный четырехлетний пакет поддержки ЕС на сумму 50 миллиардов евро был наложен вето Венгрией в этом месяце", — говорится в сообщении.

Там напоминают, что лидеры ЕС снова встретятся 1 февраля, чтобы попытаться Венгрию снять вето. Кроме того, они разрабатывают альтернативные планы направить 20 млрд евро Киеву в обход Будапешта.

Свириденко выразила надежду, что ЕС одобрит поддержку в феврале и предоставит средства до конца марта, однако она сказала, что этого "будет недостаточно".

Министр отметил, что предложенный ЕС механизм финансирования на 50 млрд евро включает 8 млрд евро гарантий распределения рисков, с помощью которых Киев намеревался привлечь в экономику 30 млрд евро частных инвестиций.

"Это не просто сохранение самой макроэкономической стабильности, а создание предпосылок для восстановления экономики и возвращения украинцев", — подчеркнула Свириденко.

Напомним, ранее в Минфине заявили, что "не понимают", почему военные на фронте покупают вещи за собственные деньги.

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