Украина может заместить российские и белорусские товары на европейском рынке: эксперт назвал отрасли

Для успешной торговли на европейском рынке условия для бизнеса в Украине следует приблизить к европейским нормам, отметил экономист.

Украина может заменить российские и белорусские товары на европейском рынке. Уже сегодня аграрная продукция поставляется в Европу без ограничений, кроме этого, Украина пытается попасть на европейский рынок с продукцией из отрасли машиностроения.

Об этом сказал в эфире телеканала FREEДОМ исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Когда мы говорим об аграрном секторе, примерно 35% зерна, которое идет по "зерновому коридору" на сегодняшний момент по зерновой инициативе из портов Черного моря в Украине, это зерно идет в Европу. Нужно понимать, что на сегодняшний момент аграрная продукция украинская заходит в Европу без ограничений. Сняты все квоты на поставку аграрной продукции, которые даже теоретически были возможны до активной фазы боевых действий. Поэтому здесь как раз вопросов нет”, — сказал Пендзин.

Впрочем, по его словам, с продукцией из сферы машиностроения ситуация достаточно сложная, это связано с производствами, релокацией, развертыванием ее на более безопасных территориях Украины.

"Там, где есть опасность ракетных обстрелов, но формально они расположены довольно далеко от зоны боевых действий. Вот на тех территориях действительно возможно развертывание объемов производств, которые будут активно экспортироваться в Евросоюз. По сути, этот процесс происходит и сейчас. Поэтому, когда мы говорим о перспективах замещения российских, белорусских товаров на европейском рынке, мы говорим и о машиностроении, о вагоностроении, о тех отраслях, которые в принципе на сегодняшний момент Украина в состоянии предоставить для того, чтобы заместить российские товары и белорусские украинскими”, — объяснил экономист.

Эксперт отметил, что для успешной торговли на европейском рынке условия для бизнеса в Украине нужно приблизить к европейским нормам.

"И Украина в этой ситуации полностью подходит с точки зрения аграрной продукции. Мы представлены на европейском рынке хорошо. Мы пытаемся туда зайти сейчас по высокотехнологичной продукции, которую производит украинское машиностроение. Там есть свои проблемы. Однако и профессионально, и исторически украинское машиностроение может конкурировать в Европе своим товаром", — подытожил он.

Напомним, Россия потеряла статус надежного экспортера оружия после его вторжения в Украину и введения международных санкций.

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