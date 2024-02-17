Украина может запретить импорт агропродукции из Польши из-за блокирования границы

Украина может ввести заградительные торговые мероприятия по польским товарам.

Об этом пишет Forbes, ссылаясь на собеседника в украинском правительстве.

Во власти обсуждают такую возможность в ответ на блокаду границы со стороны польских фермеров и напрасные попытки правительства Польши решить проблему.

"Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать", – сказал он.

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То, что такие разговоры в Раде продолжаются, подтвердил Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия Украины.

"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать. Предоставлять больше деталей Сольский отказался. «Это тонкая тема, пока комментировать нечего», – объяснил он.

Также стало известно, что 16 февраля Сольский провел встречу с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским.

Блокада на границе с Польшей – что известно

Напомним, по состоянию на утро 17 февраля продолжается блокировка шести пунктов пропуска на границе с Польшей. В настоящее время в очередях со стороны польской границы находится около 3300 грузовых транспортных средств.

Отметим, полная блокада украинско-польской границы, которая, как ожидается, начнется 20 февраля и в рамках которой польские фермеры планируют перекрыть не только автомобильные, но и железнодорожные пункты пропуска, грозит Украине значительными финансовыми убытками.

На границе поляки проверяют даже гуманитарные грузы.

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