Украина может завершить войну в 2025 году: Сибига рассказал, что для этого нужно

Украина может завершить войну уже в этом году, если будет действовать сильно и решительно.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на Мюнхенской конференции безопасности.

Он также отметил важность координации действий с Соединенными Штатами Америки.

“Единство – это сила. Мы можем закончить войну, если продемонстрируем нашу мощь”, – подчеркнул министр.

По его словам, Украина реализует концепцию "мира через силу", которую предлагает президент США Дональд Трамп.

В то же время, стране необходима поддержка со стороны Вашингтона, а также скоординированные действия для эффективного сопротивления агрессору.

“Нам нужно избегать ситуаций, когда за нас принимаются решения без нашего участия. Украина знает, как сопротивляться на поле боя, и мы можем получить новую динамику на пути к миру”, – добавил Сибига.

Напомним, вскоре в Киев прибудет весь состав Еврокомиссии. Они посетят украинскую столицу 24 февраля.

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