"Украина может ждать хороших новостей": Белецкий рассказал о тайной операции "Вивальди"

Белецкий / © ТСН

Реклама

Украинские военные уже несколько месяцев проводят в Донецкой области операцию «Вивальди», о которой длительное время не сообщали публично.

Об этом в эфире "1+1" заявил командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий, пишет ТСН.ua.

Реклама

Он отметил, что операция проходит в условиях строгой информационной тишины, а ее цель связана с созданием более выгодных рубежей для обороны.

Реклама

По словам командира, главной стратегической задачей украинских сил обороны остается оборона на Донецком и Луганском направлениях.

«Мы не воюем просто ради десятков или сотен километров. Мы воюем в первую очередь за выгодные рубежи обороны. И, по существу, на эти выгодные рубежи обороны эта операция и должна вывести украинские войска», — пояснил Белецкий.

Он также призвал ожидать дальнейшую информацию о ходе операции, отметив, что Украина может «спокойно ждать хороших новостей».

Украина пошла в наступление на Донбассе - последние новости:

Как стало известно, украинские силы проводят контрнаступательную операцию «Вивальди» к северу от Лимана, где уже зачистили около 75 км территории и еще 10 км деоккупировали. В ISW отмечают, что украинские военные, вероятно, добились больших успехов, чем официально сообщалось. Российские источники все чаще признают ухудшение ситуации для своих войск. Аналитики также обратили внимание на заявления российских военных блоггеров о потерях и проблемах командования РФ, а также на то, что украинские успехи могут задержать российское наступление на Славянск.

Реклама

Третий армейский корпус начал наступательную операцию «Вивальди» на севере Донбасса, которая продолжается в режиме информационной тишины. По словам Андрея Белецкого, украинские военные уже зачистили Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра, а также уволили Среднее. Во время первого этапа, по данным Белецкого, российские войска понесли значительные потери в живой силе, дронах, бронетехнике, артиллерии и автомобильной технике.

Новости партнеров

Новости партнеров