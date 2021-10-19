Украина — на 2 месте в Европе по смертности от COVID-19, до конца года может умереть еще до 92 тыс. человек — исследование

Украина — на 2 месте в Европе по смертности от COVID-19, до конца года может умереть еще до 92 тыс. человек — исследование

В течение последних двух недель количество смертельных случаев из-за COVID-19 в Украине выросло на 17%.

По состоянию на середину октября Украина занимает второе место по уровню смертности от COVID-19 среди стран Европы.

Об этом во вторник, 19 октября, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга "Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19", пишет "Суспільне".

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Так, по его словам, за последние две недели количество смертельных случаев из-за COVID-19 в Украине выросло на 17% — в среднем до 300 человек в сутки. Поэтому по уровню смертности из-за осложнений заболевания Украину опережает только Румыния.

В то же время в Украине ожидаемо замедлились темпы госпитализации. По словам Ганиченка, это связано с четырехдневными государственными выходными, которые продолжались с 14 по 17 октября.

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Аналитик прогнозирует, что одновременно до конца года из-за осложнений COVID-19 в Украине может умереть от 68 до 92 тысяч человек.

Как отметили в Центре экономики здравоохранения, одновременно Украина способна удовлетворить потребность в вакцинации и увеличить ежедневное количество прививок до 250-350 тысяч. Сейчас 98% госпитализированных пациентов в Украине невакцинированы.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро 19 октября зафиксировано 15 579 новых случаев коронавируса . В течение суток от COVID-19 умерло 538 человек 7 776 пациентов выздоровели.

зафиксировано новых случаев . В течение суток от COVID-19 умерло человек пациентов выздоровели. По состоянию на 19 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено 14 639 324 вакцинации. От COVID-19 одной дозой вакцины привито более 8 млн украинцев. За сутки 18 октября провакцинировано 193 069 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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