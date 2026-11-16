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Украина на пороге ядерной аварии: 38 стран срочно обратились к России из-за ударов по энергетике
Ужесточение российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре может привести к катастрофе масштаба Чернобыля уже этой зимой.
Ядерные регуляторы, представляющие 38 стран мира, предупредили о критическом росте риска ядерной аварии в Украине этой зимой из-за усиления российских атак на энергетику. По наихудшему сценарию полный блэкаут может одновременно поставить под угрозу охлаждение девяти действующих реакторов.
Об этом пишет Reuters.
Россия должна прекратить атаки на ядерные объекты и энергетику Украины
Представители регуляторов в сфере ядерной безопасности из 38 стран призвали Россию прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.
«Вместе мы… выражаем глубокую обеспокоенность ростом рисков для ядерной безопасности, вызванных войной России против Украины и ее продолжающимися атаками на энергетическую инфраструктуру страны», — говорится в совместном заявлении организаций.
В документе также отмечается необходимость прекращения атак на объекты атомной энергетики.
«Вместе мы видим неотложную необходимость для России прекратить атаки на ядерные объекты Украины и энергетическую инфраструктуру, необходимую для их безопасной работы», — говорится в заявлении.
Регуляторы отмечают, что одним из главных рисков является нестабильное электроснабжение украинских АЭС. Без надежного питания из сети им все сложнее обеспечивать необходимое охлаждение ядерных материалов и предотвращать расплавление активной зоны реактора.
В случае развития событий радиоактивные вещества могут попасть в атмосферу. Это произошло во время Чернобыльской катастрофы в 1986 году, которую считают самой большой аварией на гражданском ядерном объекте в мире. Тогда йод-131, цезий-134 и цезий-137 распространились по значительным территориям Украины, Беларуси и России, а также достигли северных и центральных районов Европы.
Совместное заявление подписали HERCA — руководители европейских компетентных органов по радиологической защите, WENRA — Ассоциация западноевропейских ядерных регуляторов и NORA — руководители органов радиационной безопасности стран Северной Европы.
В общей сложности эти организации представляют 38 стран. Среди них все государства Евросоюза, а также США, Великобритания, Канада и Япония.
«Самый высокий риск ядерной аварии будет этой зимой»
Глава HERCA и NORA Пер Странд заявил, что в течение последних недель российские атаки стали еще более смертельными. По его словам, в частности, это связано с применением беспилотников с более мощными боевыми частями и более точной наводкой.
«Из-за этой новой тактики россиян… очевидно, что самый высокий риск ядерной аварии будет этой зимой», — сказал Странд Reuters.
Он отметил, что самым плохим сценарием для Украины могло бы стать полное обесточивание ее энергосистемы. В таком случае одновременно без стабильного электроснабжения могли бы оказаться девять работающих ядерных реакторов.
«Девять реакторов одновременно с потенциальным (радиоактивным) выбросом — это была бы достаточно серьезная ситуация», — сказал глава HERCA и NORA.
В то же время, он подчеркнул, что такого развития событий можно не допустить, если начать действовать уже сейчас и усилить давление на Россию с требованием прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Если этого не произойдет, европейским государствам, по словам Странда, необходимо совместно готовиться к чрезвычайным ситуациям, чтобы быть готовыми к возможным последствиям ядерной аварии.
МАГАТЭ об электроснабжении и АЭС в Украине
МАГАТЭ 14 ноября сообщило, что из-за военной активности в течение предыдущей недели электроснабжение в Украине было нестабильным. Это, в частности, повлекло за собой снижение мощности на отдельных работающих энергоблоках атомных электростанций.
В целом у Украины есть четыре АЭС. Три из них сейчас работают и, как ожидается, будут обеспечивать около 80% электроэнергии, которую страна потребит этой зимой.
Четвертая станция — Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция Европы, находится под контролем России. В настоящее время ЗАЭС не производит электроэнергию, однако для охлаждения ядерных материалов и предотвращения расплавления активной зоны реактора ей необходимо внешнее электроснабжение. Станция получает электроэнергию из украинской энергосистемы.
По данным МАГАТЭ, с начала полномасштабной войны Запорожская АЭС 27 раз оставалась без внешнего электроснабжения. В эти моменты станции приходилось использовать аварийные дизель-генераторы. Агентство также отметило, что с конца марта у ЗАЭС есть лишь одна внешняя линия электропередачи.
Напомним, МАГАТЭ сообщило, что 9 ноября в результате дроновых атак в Запорожской области погибли два энергетика — работник ЗАЭС и сотрудник расположенной рядом Запорожской ТЭС. Эти инциденты произошли через несколько дней после смерти еще одного работника атомной станции в результате удара дрона. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси осудил атаки, отметив, что они нарушают принципы ядерной безопасности и должны немедленно прекратиться, чтобы персонал мог работать без угрозы жизни.
Заметим, что Воздушные силы ВСУ уже несколько дней получают данные о подготовке россиян к новому удару по украинской энергетике и критической инфраструктуре. Как сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, Украина ожидает от партнеров усиления ПВО.