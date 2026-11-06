Основной причиной сокращения населения стал массовый отток людей за границу / © pexels.com

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Украине грозит демографический коллапс из-за резкого падения рождаемости и массового выезда населения за границу на фоне войны.

Об этом в своем анализе пишет The Economist.

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Коэффициент рождаемости в стране снизился от 1,2 ребенка на женщину 2020 года до 0,8-0,9 сейчас — худший показатель среди крупных государств мира имеет только Южная Корея. Для обычного воспроизводства населения нужен коэффициент 2,1.

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По данным издания, главной причиной стремительного сокращения населения является не столько падение рождаемости, сколько масштабная эмиграция.

Аналитики отмечают: только в западные страны выехало около пяти миллионов украинцев. С начала полномасштабного вторжения численность населения на подконтрольной Украине территории уменьшилась примерно с 37 миллионов до 27-28 миллионов человек.

«Мы теряем наше будущее», — сказала директор Киевского института демографии Элла Либанова.

В первой половине 2026 года число умерших в Украине превысило число родившихся втрое. Издание характеризует эту демографическую ситуацию как экзистенциальную угрозу для страны, последствия которой могут ощущаться еще десятилетиями после завершения боевых действий.

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Демографический кризис в Украине — что известно

Демографы отмечают: проблема не только в количестве, но и в структуре населения. Уезжает активная часть общества — молодые женщины, семьи с детьми, представители среднего класса. Это те, кто может быстро интегрироваться в новую среду и найти работу. В то же время в Украине остается старшее поколение, которое менее мобильно. Такой дисбаланс угрожает экономике и социальной системе.

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечал, что демографический кризис в Украине достиг тревожных масштабов. Уровень смертности значительно превышает рождаемость, а дополнительным фактором сокращения населения остается выезд граждан за границу.

Ранее сообщалось, что в Украине ежегодно без войны умирают около 500 тысяч человек, а рождаются около 180-220 тысяч детей. Статистика сегодня фиксирует всего 6 детей на 10 женщин.

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