Украина на следующей неделе может начать экспорт электроэнергии в Словакию

Украина будет экспортировать электроэнергию при первоочередном обеспечении украинских потребителей.

Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии был проведен сегодня, 15 апреля, на дату поставки 17 апреля. На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников.

В "Укрэнерго" напоминают, что экспорт электроэнергии из Украины продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.

Напомним, ранее в Минэнерго заявили о возобновлении экспорта электроэнергии в ЕС при избытке ее производства в энергосистеме и полноценном обеспечении электричеством украинцев.

Советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко добавил, что за счет экспорта электроэнергии в Европу Украина может получать 300 млн грн ежемесячно.

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