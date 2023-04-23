Украина начала работу над системой защиты объектов критической инфраструктуры – Госспецсвязи

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Госспецсвязи Александр Потий во время участия в панельной дискуссии "Защита критической инфраструктуры при предстоящей перестройке энергетики". Он отметил, что Украина изучает директивы ЕС по защите критической инфраструктуры и сотрудничает со странами, которые уже приступили к их внедрению.

Кроме того, Украина плодотворно сотрудничает с Американским агентством по кибербезопасности и защите критической инфраструктуры. Именно эта организация имеет ведущий опыт в вопросах защиты. Уже были проведены соответствующие учения.

Госспецсвязи как уполномоченный орган в сфере защиты критической инфраструктуры Украины сейчас нарабатывает необходимую нормативно правовую базу. В Украине созданы секторальные перечни объектов критической инфраструктуры. Появление реестра станет важным шагом в координации защиты.

Реестр будет содержать информацию о регистрационном номере, операторе и форме собственности, стране регистрации, КВЭД основной деятельности, конечном бенефициарном владельце/контроллере и прочее. Ответственными за категоризацию объектов критической инфраструктуры и предоставление информации в Реестр объектов критической инфраструктуры есть секторальные органы вместе с операторами объектов критической инфраструктуры.

Ответственные за защиту объектов критической инфраструктуры – непосредственно ее операторы.

Функциональные органы принимают участие в реагировании на кризисные ситуации, связанные с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры. Например, ВСУ – от ракетных обстрелов, СБУ – против диверсий, Госспецсвязи – против кибератак.

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Уполномоченный орган координирует деятельность субъектов национальной системы защиты, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры и представляет критическую инфраструктуру во власти. "Мы обязаны проводить анализ рисков и угроз и представлять эту информацию в КМУ и СНБО, чтобы они осуществляли необходимые планирования — бюджетные и другие", — пояснил заместитель председателя Госспецсвязи.

Он добавил, что в Госспецсвязи уже идет работа над нормативно-правовым урегулированием процесса паспортизации объектов критической инфраструктуры и разработкой и утверждением проектных угроз национального уровня.

Напомним, что одной из главных мишеней врага во время полномасштабной войны является энергетическая инфраструктура. С октября 2022 по февраль 2023 по украинской энергосистеме было выпущено 1 500 ракет и дронов-камикадзе, 100 из них поразили крупные энергетические объекты. В результате обстрелов Украина потеряла 61% генерации. Для прохождения следующей зимы нужно уже сейчас активизировать усилия по подготовке к угрозам и защите энергетической инфраструктуры.

Ранее мы писали о том, что Всемирный банк выделяет Украине 200 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры.