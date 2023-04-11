Украина начинает экспортировать электроэнергию в Молдову

Решается вопрос экспорта украинской электроэнергии еще для двух государств.

Украина начинает экспорт электроэнергии в Молдову. "Укрэнерго" провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в соседнюю страну во вторник, 11 апреля.

Об этом информирует пресс-служба энергетической компании.

"По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников", — говорится в сообщении.

Также решается вопрос экспорта электроэнергии из Украины в Польшу и Словакию.

Напомним, на прошлой неделе в Минэнерго заявили о возобновлении экспорта электроэнергии в ЕС при избытке ее производства в энергосистеме и полноценном обеспечении электричеством украинцев.

Как ранее сообщал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, за счет экспорта электроэнергии в Европу Украина может получать 300 млн грн ежемесячно.