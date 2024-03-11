Украина начинает переговоры о возобновлении авиаперевозок – Кубраков

Пока рано говорить о каких-то конкретных сроках.

Украинские власти официально начинают переговоры с регуляторами США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок в нашей стране. Консультации проходят и с администрацией гражданской авиации Израиля.

Об этом сказал вице-премьер по восстановлению – министр по развитию громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью "РБК-Украина".

"Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так уж много. Израиль – это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим в консультациях с администрацией гражданской авиации Израиля", – отметил Кубраков.

По его словам, на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине.

"Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов", – добавил министр.

Кубраков также заверил, что есть интересующиеся европейские авиакомпании, которые хотят быть первыми во время возобновления работы украинского авиарынка, но отказался их называть.

Переговоры, по его словам, продолжаются и с тремя украинскими компаниями.

Напомним, главный аэропорт Украины посетило руководство Международного совета аэропортов Европы. В аэропорту отмечают, что готовятся к открытию последние два года и подтверждают, что сотрудники предприятия продолжают работать над тем, чтобы аэропорт мог в кратчайшие сроки возобновить свое функционирование.

Авиационные эксперты говорят, что следят за комментариями чиновников о возможном возобновлении полетов гражданской авиации в Украине, которые действительно начали звучать слишком часто.

"Мне лично не совсем понятны основания для таких заявлений. Особенно когда их комментируют официальные лица. Ведь они должны ссылаться на конкретные факторы безопасности и готовности аэропорта к возобновлению работы. Сейчас большое количество работников аэропорта задействовано только для содержания объекта инфраструктуры", — рассказывает ТСН.ua Кирилл Новиков, авиационный эксперт.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о "железном коридоре" от границы до Борисполя: как вернуть в небо Украины гражданские самолеты во время войны.

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