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Украина начинает подготовку дипломатических кадров в Африке: детали от МИД

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Украина начинает подготовку дипломатических кадров в Африке: детали от МИД

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

В этом обучении принимают участие более 200 дипломатов из Африки.

Украина начинает подготовку дипломатических кадров в Африке, в рамках чего 14 февраля стартовал комплексный четырехдневный обучающий онлайн-курс для дипломатов из соответствующих стран.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В курсе принимают участие более 200 дипломатов из таких стран, как Нигерия, Кения, Эфиопия, Сомали, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Ботсвана, Мозамбик и Сенегал.

"Во время моего турне наши африканские партнеры проявили большой интерес в изучении украинского дипломатического опыта... Учебный курс, который разработал МИД Украины, продолжит ренессанс отношений Украины и стран Африки, а также станет нашим практическим вкладом в укрепление устойчивости стран Африканского континента", — сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Во время лекций участники будут говорить об опыте Украины в противодействии агрессии, влиянии войны РФ против Украины на архитектуру международной безопасности, формуле мира президента Владимира Зеленского, продовольственной и энергетической безопасности, обсудят другие региональные и глобальные вызовы.

Программа предусматривает ознакомление дипломатов из Африки с особенностями внешней политики Украины в военное время, отношений Украины и Африки, украинского опыта в противодействии российским фейкам и дезинформации.

В 2023 году МИД Украины планирует провести серию аналогичных учебных курсов для ряда других африканских стран.

Напомним, Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в странах Африки. Он отметил, что Россия и несколько других стран пытаются реализовать свой хищный план, продвигая свою пропаганду в странах Африки.

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Дата публикации
Просмотры
315
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