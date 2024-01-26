Украина начинает работу над первым подводным дроном: в чем его особенность

Морские беспилотники меняют форму морского боя в Черном море. До сих пор у Украины было серьезное преимущество, но поскольку российский флот начинает искать способы противостоять им, это преимущество оказалось под угрозой. Теперь новые украинские проекты преследуют цель ввести в боевые действия высокомощные подводные беспилотники.

Об этом пишет Naval News.

Морская война в Черном море – первая в истории, которая велась на платформах без экипажа. Украина быстро ввела инновации с безэкипажными катерами и пока, казалось, на шаг впереди ВМС России. Но это лидерство под угрозой.

Проект FURY (Первый украинский робототехнический флот), который будет присутствовать на хакатоне Министерства обороны Украины "Наступление машин" 28 января, рассматривает естественную эволюцию беспилотного боя.

"Некоторые наши приемы и тактики, которые были наработаны в 2022 и 2023 годах, не будут работать в 2024 году. Поэтому нам нужно изменить тактику, изменить технические характеристики всего, что мы делаем", — сказал командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа

Украинские БПЛА имели успехи, по крайней мере, частично, из-за медленности России в противодействии им. Но это меняется, Россия внедряет больше средств защиты и начинает им лучше противостоять. Защита от небольших скоростных лодок существует с 1900-х годов и в течение нескольких лет была в центре внимания западных военно-морских сил из-за угроз Ближнего Востока. Без продолжения инноваций с украинской стороны, Россия могла бы восстановить свое преимущество в Черном море.

Достоинства подводных беспилотников

Подводные БПЛА обладают очевидными преимуществами внезапности, незаметности и живучести. И хотя они, вероятно, будут дороже текущих БПЛА, они будут многократными и, следовательно, дешевле в долгосрочной перспективе. При этом они не требуют материально-технического обеспечения и численности персонала обычных подлодок.

Создание БПЛА по сути своей сложнее, чем надводных кораблей. Двигательные механизмы, коммуникация и автономность – это создает особые проблемы. Подход к проекту FURY состоит в том, чтобы сотрудничать с опытным производителем БПЛА на Западе и, по сути, вооружить существующую платформу. Это значительно уменьшает риск развития и должно привести к более продуктивной платформе, чем если бы они начинали с нуля.

Эти БПЛА планируют использовать для целого ряда миссий. Они смогут нести оружие, например мины или торпеды или даже ракеты, которые запускаются с подлодок. Используя существующие разработки можно установить ряд датчиков. Кроме атаки он сможет выполнять и разведывательные миссии.

Напомним, оккупационная армия России осенью 2022 года начала массированно обстреливать Украину "Калибрамы" со своих кораблей в Черном море. Силы обороны получили указание найти вариант, как уничтожать или хотя бы повредить ракетоносители Черноморского флота РФ. Как украинские дроны впервые атаковали Черноморский флот – подробности уникальной операции в Крыму читайте в статье.

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