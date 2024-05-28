Украина национализировала судно российского олигарха: какая его стоимость

Судно было оформлено на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ, чтобы обойти санкции.

По материалам Службы безопасности Украины, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины имущества российского олигарха. Речь идет о судне Александра Верховского.

Об этом пишет СБУ.

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Так, крупный рыболовный траулер "Бухта Соколовская" еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину достраивался на заводе в Николаеве. Стоимость промышленного судна составляет более 1 млрд. грн.

"Национализированный траулер был составной частью торгового "флота" подсанкционного олигарха, который входит в ближайшее окружение кремля. Также Верховский является одним из финансовых доноров российской войны против Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают: рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет РФ. Как известно, эти средства идут на вооружение и материально-техническое обеспечение оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих против сил обороны Украины.

"Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ. Сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку и заблокировали российский траулер для последующего его ареста и национализации в пользу Украины", — подытожили в СБУ.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на Руслана Арефьева – председателя правления российского ЦГРБанка, финансирующего войну РФ против Украины.

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