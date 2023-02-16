Украина национализировала заводы российского олигарха Олега Дерипаски: что известно

Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического российского руководства, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

Речь идет о Николаевском глиноземном заводе, а также трех недродобывающих компаниях "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".

Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд. грн.

Российский олигарх Дерипаска пытался скрыть свое отношение к украинским активам, руководя предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.

В СБУ разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Ранее глава государства Владимир Зеленский ввел санкции против российского олигарха Олега Дерипаски, экспрезидента Виктора Януковича, украинского олигарха Сергея Курченко, эксминистра обороны Украины Павла Лебедева.

Также напомним, что Дерипаску называют другом Путина. Его компания добывает в Украине сырье, вывозимое в РФ для оборонной промышленности. Канада также ввела санкции против Дерипаски.

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