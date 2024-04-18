Украину накрыло сильное похолодание: где 19 апреля будут дожди, снег и заморозки

В Украину пришло похолодание. В пятницу, 19 апреля, в ряде областей будут дожди и мокрый снег. Также предполагаются заморозки.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В регионах будет облачно. В Украине будет дождь. Осадки минуют юго-восточную часть страны и крайнее западо. Днем в северо-восточной части порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью в большинстве областей температура воздуха составит 2-7° тепла. В западных областях на поверхности грунта заморозки 0-5 °, а в Закарпатье — 0-3 °. На востоке и юго-востоке страны в ночные часы столбики термометров покажут +7-12°, а днем +14-19°. На другой территории страны днем температура составит 8-13 тепла.

В Карпатах в пятницу прогнозируется небольшой снег. Температура ночью будет 3-8° мороза, а днем опустится до 0°.

Прогноз погоды в Украине на 19 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях 19 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области 19 апреля будет облачно. Ночью будет умеренный, а днем небольшой – дождь. Скорость западного ветра составит 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха – 2-7° тепла, днем – 8-13° тепла. В Киеве ночью температура будет 4-6° тепла, днем около 10° тепла.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра предупреждали о сильных заморозках. В регионах ожидают опасные и стихийные метеорологические явления 19-20 апреля.

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