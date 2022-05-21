В МИД Украины также подчеркнули, что Россия должна снять блокаду, чтобы мог происходить полный и свободный экспорт.
Украина вместе с партнерами наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Россия подвергает миллионы людей голоду, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода", — говорится в сообщении.
Russia puts millions of people at risk of hunger by blocking our ports. Всего с партнерами, Украина будет создана двумя альтернативными туристическими routes для удаления продуктов экспорта и хранения в Африке и других регионах от заката. Россия должна завершить его блокировать, чтобы полностью и бесплатно export.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2022
Напомним, в результате на карту будет поставлена судьба трех урожаев.
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