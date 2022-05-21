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Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта

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Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта

Фото: Getty Images

В МИД Украины также подчеркнули, что Россия должна снять блокаду, чтобы мог происходить полный и свободный экспорт.

Украина вместе с партнерами наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Россия подвергает миллионы людей голоду, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате на карту будет поставлена судьба трех урожаев.

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