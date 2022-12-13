Украина наладила масштабное производство собственных снарядов: "Это добавит хлопот россиянам"

Украина запускает масштабное производство своих снарядов. В СНБО говорят, что это доставит хлопоты российским оккупантам.

В Украине наладили производство снарядов калибра 152 и 122 мм в промышленных масштабах.

Об этом 13 декабря сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"То, что делают наши производители оружия, добавит хлопот этим вторгшимся на нашу землю фашистам. Я могу из приятного сказать, что мы наладили производство (снарядов — ред.) и 152 мм, и 122 мм калибра на наших предприятиях. Сейчас пойдет выпуск мин и многих других вещей, которые уже производят наши предприятия оборонного комплекса. Речь идет уже о тысячах — это уже промышленные масштабы", — рассказал Данилов.

Он добавил, что утвержденная в Украине ракетная программа полностью финансируется и находится под контролем президента Владимира Зеленского.

Россия будет бешенее! Месяц-полтора-два

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя предложение Владимира Зеленского о завершении войны к Рождеству, считает, что Россия не согласится на вывод своих войск с территории Украины.

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