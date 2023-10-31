Украина направила Польше ноту относительно блокирования границы: какая позиция Киева

Украина дипломатической нотой обратилась к Польше с просьбой не допустить блокировки польскими перевозчиками границы между странами.

Украина отмечает, что блокирование польскими перевозчиками границы нанесет ущерб интересам Украины и Польши, а в условиях российской агрессии и нагрузки на пункты пропуска такие действия чрезвычайно безответственны.

Об этом сказал посол Украины в Польше Василий Зварыч в комментарии "Укринформу".

"Посольство обратилось с официальной нотой к МИД Польши с просьбой принять меры по недопущению блокирования или ограничения движения через украинско-польскую границу, — сказал посол.

По его словам, посольство и генеральное консульство Украины находятся в постоянном контакте с Мининфраструктуры Польши и подкарпатским и люблинским воеводами на этот счет.

"Мы надеемся, что польские власти сумеют достичь взаимопонимания с потенциальными протестующими во избежание блокирования границы. Ведь такие угрозы протестующих блокировать движение в пунктах пропуска совсем не помогают имиджу Польши, а также тем польским предпринимателям, которые участвуют или намерены участвовать в проектах по восстановлению Украины", — сказал Василий Зварыч.

Напомним, 30 октября Международная транспортная ассоциация Украины сообщила, что до конца года могут быть перекрыты все выезды в Польшу в связи с стартующими 3 ноября забастовками польских перевозчиков.

Из-за возможной блокировки пунктов пропуска Минразвития общин и инфраструктуры Украины инициировало встречу для решения вопроса выполнением меморандумов о пропускной способности упомянутых пунктов.

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