Тимур Миндич

Украина направила Министерству юстиции Израиля запрос на выдачу фигуранта уголовного производства «Мидас» Тимура Миндича. Этому предшествовала длительная подготовка и доработка материалов следствия.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Суспільне.

Что известно об экстрадиции Миндича

Сообщается, что подготовка запроса затянулась из-за ошибок в первых документах НАБУ, обнаруженных в Офисе генпрокурора. Чтобы Израиль принял запрос, детективы и прокуроры совместно доработали материалы, расширив дело до 24 томов.

Они исправили все технические недостатки и подготовили официальный перевод документов, которые уже переданы израильской стороне. Полный пакет документов уже находится на рассмотрении израильской стороны.

Следует отметить, что экстрадиция — это официальная процедура выдачи лица одним государством другому, которое подозревается или уже осуждено за совершение преступления, для привлечения к ответственности или отбывания наказания.

Дело «Мидас» — последние новости

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины еще раньше заявило, что готовит экстрадиционный запрос относительно Миндича и ведет переговоры с Израилем и рядом других стран.

Также антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили документы в Интерпол для объявления в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана, подозреваемых по делу Мидас по коррупции в энергетике.

К слову, бизнесмена Тимура Миндича подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме в «Энергоатоме». Еще в ночь на 10 ноября он уехал из Украины. Это произошло за несколько часов до начала обысков в его квартире в Киеве.